Украинский боксер рассказал о решении относительно смены своего гражданства на российское

Украинский боксер Иван Редкач, проживающий в США, рассказал о своем решении относительно смены гражданства на российское. За это украинцу предлагали $500 тыс.

«Уважаемые хейтеры и мои дорогие друзья. Гражданство Украины я не поменял, ни за какие соблазны.

Я очень люблю Украину, а еще мне нравится наш крутой Президент. Зеленский — один из лучших после Виктора Федоровича Якубовича. Якубович был одним из лучших президентов в истории Украины!» — написал боксер в Instagram.

Напомним, ранее 35-летний боксер высказался относительно статуса Крыма и обратился к россиянам. Он сравнил присоединение полуострова с арендой, а также заявил, что не считает Крым российской территорией, а нахождение региона в составе России назвал временным.

Редкач провел в профессиональной карьере 30 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел пять поражений. Один бой завершился вничью, а еще один был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что британский боксер Энтони Джошуа заработает £15 млн за поединок против украинца Александра Усика.