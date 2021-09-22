Главный тренер «Монако» назвал Головина гарантом качества

Главный тренер «Монако» хорват Нико Ковач поделился мнением об игре российского хавбека Александра Головина.

«Для нас Головин — это гарант качества. Александр очень важен с точки зрения нашей игры. Нам необходимо следить за тем, чтобы он был в форме. Он умный, немного замкнутый и не считающий себя звездой. Я доволен им. Когда начал тренировать «Монако» сказал, что с его качествами нужно забивать больше мячей и чаще делать результативные передачи.

Такой футболист, как Головин, должен забивать десять мячей и отдавать по десять результативных передач за сезон. Я говорю это не для того, чтобы оказать на него давление. Считаю, что у него есть все требующиеся качества, чтобы справиться с этой задачей», — приводит слова специалиста официальный сайт французской команды.

Ранее сообщалось, что Александр Головин прокомментировал свой сотый матч за французский клуб.

Это случилось на стадионе «Альянц Ривьера» в матче «Ницца» — «Монако», которая завершилась со счетом 2:2.

На 39-й минуте игры Головин открыл счет в матче. В начале второго тайма Анди Делор сравнял счет, на 74-й минуте Хишем Будауи вывел хозяев вперед. От поражения «Монако» спас гол Виссама Бен-Йеддера с пенальти. На 82-й минуте «Ницца» могла вновь повести в счете, однако Амин Гуири не смог реализовать 11-метровый удар.

После пяти туров Лиги 1 «Монако» с пятью баллами располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.