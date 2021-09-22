Журналист рассказал о реакции Карпина на новость об отказе Дзюбы играть в сборной

Журналист Сергей Микулик рассказал о реакции главного тренера сборной России Валерия Карпина на отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2022.

«Прикольно, конечно, сидеть пить кофе с Карпиным в тот момент, когда вдруг выясняется, что Дзюба не готов занимать в сборной чужое место. Валера только плечами пожал — на то он, собственно, и расширенный список», --написал журналист в своем Telegram-канале.

Дзюба мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил «Зениту» гнать Артема Дзюбу из клуба поганой метлой за отказ играть в сборной.