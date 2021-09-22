Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Канье Уэст купил особняк за $57 млн недалеко от дома Ким Кардашьян 01:31
Начало запуска солнечного компактвэна Sono Sion в массовое производство перенесено 01:22
Игнатьев: такие игроки, как Дзюба, не хотят ехать в сборную и сидеть на скамейке 01:22
Произошел прорыв в деле самого странного исчезновения в Бермудском треугольнике 01:10
Полиция сообщила о пострадавших в ходе захвата заложников в Германии 00:59
Ургант потроллил Дзюбу после его отказа от вызова в сборную России 00:55
«Фиорентина» Кокорина проиграла «Интеру», форвард вышел... 00:47
Мужчина убил работника заправки за просьбу надеть маску 00:46
Внучка украла у бабушки последние деньги, за это ей грозит лишение свободы... 00:41
«Горячая кассирша» из немецкого супермаркета стала звездой TikTok 00:25
Бесплатная ставка 1000 р.

Журналист рассказал о реакции Карпина на новость об отказе Дзюбы играть в сборной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
@TeamRussia/twitter.com

Журналист Сергей Микулик рассказал о реакции главного тренера сборной России Валерия Карпина на отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2022.

«Прикольно, конечно, сидеть пить кофе с Карпиным в тот момент, когда вдруг выясняется, что Дзюба не готов занимать в сборной чужое место. Валера только плечами пожал — на то он, собственно, и расширенный список», --написал журналист в своем Telegram-канале.

Дзюба мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил «Зениту» гнать Артема Дзюбу из клуба поганой метлой за отказ играть в сборной.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«В Чечне даже нет такого слова»
Кадыров пригласил президента США убедиться, что в Чечне нет геев
«Лучше быть на ее стороне, чем получать»
Сокурсница избитой в Липецке студентки рассказала о зачинщицах драки
«Настоящая продажа родины»: гандболистов сборной России обвинили в сдаче матчей на Евро
Игрокам сборной России по гандболу грозит до пяти лет заключения за мошенничество
Талибы* обратились в ООН
Карпин прояснил ситуацию с отказом Дзюбы от вызова в сборную России
Напавшему на вуз в Перми ампутировали ногу
Байден назвал самого близкого и надежного союзника США
Новости и материалы
Канье Уэст купил особняк за $57 млн недалеко от дома Ким Кардашьян
Начало запуска солнечного компактвэна Sono Sion в массовое производство перенесено
Игнатьев: такие игроки, как Дзюба, не хотят ехать в сборную и сидеть на скамейке
Произошел прорыв в деле самого странного исчезновения в Бермудском треугольнике
Полиция сообщила о пострадавших в ходе захвата заложников в Германии
Ургант потроллил Дзюбу после его отказа от вызова в сборную России
«Фиорентина» Кокорина проиграла «Интеру», форвард вышел на замену
Мужчина убил работника заправки за просьбу надеть маску
Внучка украла у бабушки последние деньги, за это ей грозит лишение свободы на пять лет
«Горячая кассирша» из немецкого супермаркета стала звездой TikTok
Крошечный горный козел убил гризли в неравной схватке
Большинство мужчин в детстве мечтали стать космонавтами и военными, женщины – врачами и учителями
Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым в составе РФ
В Космическом командовании США испугались российского «спутника-матрешки»
Малафеев: Дзюба принял честное решение, как и Марио Фернандес
Полицейские задержали мужчину, взявшего в заложники людей в автобусе в Германии
Глава NASA планирует посетить Россию в ближайшее время
Тренер сборной России по борьбе раскритиковал размер премиальных за Олимпиаду в Токио
Все новости
Сколько российских граждан самостоятельно копят на пенсию
Зампред ЦБ предложил россиянам самим формировать финансовый капитал до пенсии
«Улик собрано достаточно». Скотленд-Ярд назвал третьего отравителя Скрипалей
В Британии предъявили обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
QQ-Tencent: Россия нацелила ракеты на 14 столиц стран НАТО
Заключенных предложили водить в театры. К чему это приведет
В профсоюзе полиции рассказали о рисках посещения осужденными культурных мероприятий
Проклятье черной куртки: почему российские мужчины скучно одеваются
Что носить этой зимой мужчинам
Европа заступилась за Францию в споре с США. Воспользуется ли этим Россия
В Совфеде оценили шансы на налаживание отношений с ЕС на фоне ссоры с США
Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми
Вашингтон готовится к битве в космосе. Чем ответит Москва
Какое оружие смогут применять Россия и США в случае «космической войны»
«Гениальный ход Дутерте»: зачем боксер Мэнни Пакьяо идет в президенты
Как Родриго Дутерте планирует сохранить власть на Филиппинах
«АвтоВАЗ» добрался до Средней Азии
В Узбекистане начался выпуск автомобилей Lada
«Перестаньте отращивать бороды, чтобы быть похожими на Бориса Вишневского»
«Зеленая альтернатива» и «Яблоко» отказались объединяться с партией «Зеленые»
«Люди живут химерами революций». Мятежники в Судане пытались свергнуть власть
В Судане задержали более 20 военных, подозреваемых в попытке переворота
Что делать с яблоками, если их много
Повара рассказали, на что потратить яблочные запасы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях