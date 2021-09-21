Тренер сборной России по борьбе раскритиковал размер премиальных за Олимпиаду в Токио

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев критически высказался о размере премиальных выплат российским спортсменам за золото Олимпийских игр-2020.

«Олимпийское золото в России стоит сейчас $56 тыс. Даже среди республик бывшего СССР мы на последнем месте. Грузия, Узбекистан, Азербайджан платят больше! Мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята? Если ты иностранец, тебе платят $10 тыс. и выше в месяц, а если не иностранец, а результат показываешь, платят не больше 130 тысяч рублей в месяц» — приводит слова Тедеева «Спорт-Экспресс».

В Токио команда под руководством Тедеева завоевала четыре медали, из которых три — золотые.

Ранее стало известно, какие премиальные получили олимпийские призеры в других странах СНГ. Например, в Украине за золото заплатили в два раза больше — $ 125 тыс., за второе место — $ 80 тыс., за третье — $ 55 тыс. Правда, и олимпийский чемпион у украинцев был всего один.

Интересно, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, занявшая в Токио третье место, получила на $1 тыс. больше обыгравшей всех в этом виде россиянки Марии Ласицкене.

При этом стоит отметить, что федеральные бонусы не единственное, что достается успешным российским спортсменам после Олимпиад. Все российские спортсмены представляют субъекты Федерации, и каждый регион назначает своим олимпийским медалистам собственные премии.

Ранее сообщалось, что Виталина Бацарашкина заработала за Олимпиаду больше 20 млн рублей.