Юрист заявил, что пойманных на ставках игроков сборной России пожизненно отстранят от гандбола

Юрист Илья Чичеров рассказал «Газете.Ru», какие спортивные санкции грозят восьми гандболистам сборной России, которые были отстранены за организацию договорных матчей на молодежном чемпионате Европы — 2021.

«Если говорить о дисциплинарных делах, то в соответствии со ст. 23 регламента о штрафах и наказаниях Международной федерации гандбола (XIX. Regulations Concerning Penalties and Fines) любая заинтересованная сторона, принимающая участие в манипуляции результатом матчей, будет наказана Комиссией по этике следующим образом: а) штрафом до 100 тысяч швейцарских франков, б) отстранением от участия в любой деятельности, связанной с гандболом (срок — на усмотрение Комиссии).

Также в регламенте указано, что в серьезных случаях или в случае рецидива отстранение может быть наложено пожизненно. На мой взгляд, дело абсолютно беспрецедентное, уровень соревнования очень высокий по меркам гандбола, и имеет место очевидный сговор большого количества игроков. Прогноз — дело будет квалифицировано как очень серьезное и всех игроков отстранят пожизненно», — подытожил юрист.

По итогам расследования стало известно, что Георгий Кириленко, Никита Гоголев, Даниил Дмитриев, Максим Ермолин, Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Максим Найдунов и Дмитрий Фролов действовали на матчах чемпионата Европы определенным образом, чтобы гарантировать результат, необходимый для выигрыша ставки. Предварительно спортсмены делали ставки на свои матчи через третьих лиц. По окончании турнира сборная России оказалась на 15-м месте из 16-ти.

Ранее Чичеров сообщил, что гандболисты также могут быть наказаны лишением свободы на пять лет.