В Госдуме отреагировали на ситуацию со ставками в юношеской сборной по гандболу

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о скандале со ставками в российском гандболе.

21 сентября Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко были отстранены из-за подозрения в махинациях со ставками. По итогам расследования было установлено, что они делали ставки на исходы матчей юношеского чемпионата Европы, который прошел в Хорватии в августе. По итогам турнира сборная России заняла 15-е место среди 16 участников.

«Абсолютно недопустимые вещи. Тотализатор и договорняки — два брата-близнеца. Никто, кроме игроков, не знает точную обстановку. Очень надеюсь, что Шишкарев вместе с комиссией примут четкое решение», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Парламентарий заявил о необходимости пресечь подобные ситуации.

«В некоторых странах за это введено уголовное наказание, нам нужно действовать подобным образом», — добавил Свищев.

Ранее генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин назвал катастрофой ситуацию со ставками в российском гандболе.