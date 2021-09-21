Гендиректор ФГР назвал катастрофой ситуацию со ставками в российском гандболе

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин прокомментировал ситуацию со ставками в юношеской национальной команде во время чемпионата Европы.

«Объем этой ситуации в российском гандболе катастрофический. Да, есть и «чистые» клубы, но ситуация очень печальная», — цитирует Воронина РИА «Новости».

Функционер отметил, что для игроков юношеской национальной команды были созданы максимально комфортные условия для подготовки.

«Но на выходе мы получили такую шоковую ситуацию. Торговать собой, торговать родиной - это необъяснимые для меня вещи. Но убежден, что эту историю мы сломаем и вылечим наш молодежный спорт», — добавил Воронин.

21 сентября Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко были отстранены из-за подозрения в махинациях со ставками. По итогам расследования было установлено, что они делали ставки на исходы матчей юношеского чемпионата Европы, который прошел в Хорватии в августе. По итогам турнира сборная России заняла 15-е место среди 16 участников.

Ранее глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сравнил махинации со ставками с изменой родине.