Губерниев оценил поведение удаленного в матче с «Зенитом» Слуцкого

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об удалении главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого в матче восьмого тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

Журналист заявил о необходимости быть примером для подражания с точки зрения поведения.

«Надо себя правильно вести, и тогда никто тебя не будет удалять, вот и все. Сейчас Леонид Викторович нервничает, и понятно, что перекладывает все с больной головы на здоровую.

Не могу сказать, что Слуцкий «поймал звезду», но то, что он стал таким важным уже как несколько лет — факт. Пусть и дальше важничает», — цитирует Губерниева Sport24.

Специалист получил две желтые карточки и был удален во втором тайме за разговоры с арбитром Сергеем Ивановым. После встречи наставник команды из столицы Татарстана обвинил рефери в профнепригодности.

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему Слуцкий не будет наказан за поведение в матче с «Зенитом».