Плющенко показал тренировку сына со сломанной рукой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео, в котором его сын Александр катается на коньках со сломанной рукой.

«Ну вот как-то так сейчас! Ладно бы на льду сломал, так не обидно было. Поиграл в футбол, на воротах постоял! Приняли решение заниматься сейчас в лайт-режиме, чтобы совсем не потерять форму! На следующий день после перелома уже вышел на лед с одинарными прыжками! Мужик!» — написал Плющенко под роликом.

Ранее сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию сообщил, что сломал руку во время игры в футбол. Юный спортсмен отметил, что неудачно отбил мяч, когда стоял в воротах. У него диагностирован перелом лучевой кости.

Александр Плющенко родился 6 января 2013 года. Осенью 2016 года он дебютировал на страницах американского глянцевого журнала Magnificent Magazine. В 2017 году Александр стал одним из первых учеников созданной академии «Ангелы Плющенко», где в данный момент продолжает заниматься фигурным катанием.