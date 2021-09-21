Автор единственного гола в матче ЦСКА — «Спартак» Заболотный обратился к фанатам

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный обратился к подписчикам после победы над столичным «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России.

«Всех с победой, семья! Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам за поддержку и ту энергию, которая помогла нам победить», — написал Заболотный в Instagram.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком», прошедшая 20 сентября в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-синих. Единственный мяч на 81-й минуте забил Антон Заболотный. В добавленное ко второму тайму время форвард получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший 13 очков, занимает восьмое место в таблице первенства. «Спартак» с десятью баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре армейцы на выезде встретятся с «Нижним Новгородом», а «Спартак» примет «Уфу».

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» раскритиковало футболистов клуба после матча.