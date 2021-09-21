Агент: насколько низкий уровень у нашего чемпионата, если в сборную вызывается Глушаков

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу» раскритиковал вызов в сборную полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, заявив, что в национальной команде есть игроки, которые могут сыграть на позиции 34-летнего футболиста.

«Я не понимаю, для чего вызывается Глушаков. Человеку 34 года. У нас есть кому играть на этой позиции. Глушаков играет за предпоследнюю команду чемпионата! На какой позиции его видит Карпин — на позиции опорного? Он ни одной минуты в «Химках» не провел на этой позиции! Он уже лет пять не играет опорного!

Для «Химок» это отличный игрок, просто супер. Но представьте, насколько низкий уровень у нашего чемпионата, если в сборную вызывается Глушаков», — сказал Гурцкая.

Сборная России в октябре проведет очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября она примет Словакию, а 11 октября в гостях сыграет с национальной командой Словении. В настоящее время Россия с 13-ю очками идет на втором месте в отборочной группе Н. Столько же баллов набрала Хорватия, которая занимает первую строчку.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Глушаков забил шесть голов в восьми матчах.

Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов заявил, что Глушаков готов играть за красно-белых бесплатно.