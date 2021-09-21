Экс-футболист «Спартака»: Глушаков готов бесплатно играть за красно-белых

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов в эфире «Матч ТВ» заявил, что полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков готов играть за красно-белых бесплатно.

«Сейчас мне позвонил Глушаков, которого включили в состав сборной России. Он говорит, что готов бесплатно играть за «Спартак». Верните Дениса. Как раз с опорниками там проблемы большие. Думаю, он поможет», — сказал Баженов.

Глушаков выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2019 год.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой, комментируя поражение «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (0:1), заявил, что главный тренер красно-белых Руй Витория сам не понимает, что происходит в клубе.