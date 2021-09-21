«Фратрия» — «Спартаку»: вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» после матча восьмого тура Российской премьер лиги, в котором красно-белые потерпели поражение от ЦСКА (0:1) опубликовало в Twitter заявление, в котором сказано, что спартаковские футболисты «в очередной раз опозорили великое имя клуба».

«Спартак» проиграл в дерби. В матче года, который команда обязана выигрывать. Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба. Задумайтесь, в спорте нет вчерашнего дня!» — сказано в заявлении.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин заявил, что главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий «чудом не сгубил игру».