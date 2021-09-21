Роналду предложил помощь игроку, которого вводили в кому после нападения

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду предложил помощь английскому игроку Дэнни Ходжсону, который ранее находился в искусственной коме после нападения. Об этом сообщает Goal.

Выступающий в Австралии футболист подвергся нападению в начале сентября. Его прооперировали и ввели в кому.

«Привет, Дэнни, слышал о твоей истории. Надеюсь, ты скоро поправишься. Я приглашаю тебя на одну из наших игр в Манчестере, так что поправляйся быстрее, мой друг. Береги себя», — сказал Роналду в записанном видеосообщении.

Напомним, в первом матче после возвращения Роналду оформил дубль в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее Роналду превзошел достижение шведского нападающего Златана Ибрагимовича.