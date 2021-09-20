Ветеран «Спартака» Ловчев призвал уволить тренера красно-белых Виторию

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев призвал уволить тренера красно-белых Руя Виторию после поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА.

«Тренер «Спартака» говорит, что мы играли здорово. А я, дурак, смотрел футбол этот. Гнать надо, ёлки-палки. Игроков так прикрывает? Да он себя прикрывает. Они здорово играли, а мы дураки здесь, смотрим», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 81 минуте забил Антон Заболотный.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.