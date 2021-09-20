Деменко: турнирное положение давило на ЦСКА и «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко подвел итог столичного дерби красно-белых с ЦСКА. Он отметил, что матч ему понравился, при этом соперники были равны.

«Игра хорошая получилась, действительно дерби, до первого мяча. Играли абсолютно равные команды. «Спартак» имел какое-то преимущество, потом — ЦСКА. Но ЦСКА свой момент использовал и, думаю, заслуженно выиграл.

Почему был брак у команд? В дерби всегда есть эмоциональный подъем: борьба, жажда — может быть, из-за этого много ошибок было. Но игра все-таки была до первого мяча. Она была раскрыться, и любой команде — ЦСКА или «Спартаку» — деваться было уже некуда. 0:0 всех устраивало, никто не хотел проигрывать. ЦСКА свой момент использовал. Забили — повезло сильнейшим. А по сути, игра была абсолютно равной», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Эксперт констатировал, что в игре обеих команд было большое количество брака. По мнению Деменко, на это мог быть ряд причин.

«Наверное, турнирное положение давило на команды. Они шли рядом, очки нужны были и тем, и другим. И в любом случае, это дерби, своя интрига. Что есть у ЦСКА проблемы, что у «Спартака». ЦСКА никак не может найти свою игру, свою модель, и «Спартак — тоже: играет хорошо, а результата нет. Наверное, идет становление. ЦСКА в какой-то степени мечется, но команда выиграла и поднялась в таблице. Теперь «Спартаку» надо выходить из этой ситуации», — заметил Деменко.

Он также подчеркнул, что и «Спартак», и ЦСКА далеки от тех мест, за которые они привыкли бороться. И это роднит непримиримых соперников, как и то, что в их игре нет стабильности.

«Мы привыкли, что эти команды должны бороться за места в верхней части таблицы, но уже несколько сезонов они не показывают ту игру, которую мы хотим видеть. Три года досрочно чемпионом становится «Зенит». Вроде «Спартак» пытается, финансы вкладывают, но ничего не получается — сколько тренеров поменяли. У ЦСКА — наоборот: вроде, есть футболисты, а, по большому счету, команда не может выстрелить и побороться за чемпионство. И здесь они в какой-то степени одинаковы со «Спартаком» — нет стабильности», — заключил Деменко.

«Спартак» уступил ЦСКА со счетом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий армейцев Антон Заболотный.

Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин остался разочарован матчем команды со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.