Масалитин: «Спартак» и ЦСКА представляют собой жалкое зрелище

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин критически отозвался о дерби со «Спартаком». Он отметил, что, несмотря на победу армейцев, игра получилась невыразительная и скучная. Эксперт отметил, что главный тренер красно-синих Алексей Березуцкий отчасти является заложником ситуации — у него нет большого количества классных игроков, из которых он мог бы выбирать. Вместе с тем, и с теми, что есть в его распоряжении, он мог бы работать продуктивнее, считает эксперт.

«Березуцкий работает с тем, что имеет. Но, думаю, что, если бы добавить вообще всего, научить играть и мячи принимать — тренер, наверное, может научить футболистов, упражнения какие-то давать. Здесь за два тайма практически не было конструктивных атак, пересчитать можно по пальцам одной руки. Если играешь в атаке — ты должен выходить в атаку. Если от обороны — должен действовать от обороны. А так, получается, что ни в обороне, ни в атаке…

Отстояли на ноль — где-то благодаря Акинфееву, где-то благодаря фарту. Так не играют вообще. Некогда наши флагманы — что «Спартак», что ЦСКА — сейчас представляют собой жалкое зрелище. Я посмотрел игру — никакого удовольствия не получил. Будем надеяться, что будут сделаны определенные выводы, зимой команды доукомплектуются и весной будут играть в совсем другой футбол», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал Антон Заболотный. Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 10-ю баллами остается на девятой строчке,