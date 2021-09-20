ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Российской премьер-лиги

Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 81 минуте забил Антон Заболотный.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 8-й тур

ЦСКА — «Спартак» — 0:1

Гол: 1:0 — Заболотный, 81.

Ранее петербургский «Зенит» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл казанский «Рубин». Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 24 минуте счет в матче открыл форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. Через пять минут Клаудиньо удвоил преимущество питерцев, а под занавес первой половины матча Дзюба оформил дубль. В середине второго тайма Дмитрий Чистяков забил мяч в собственные ворота.