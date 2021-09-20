Фанаты ЦСКА вывесили баннер с изображением Заремы Салиховой на матче со «Спартаком»

Фанаты московского ЦСКА оскорбляют фанатов московского «Спартака» во время очного поединка команд, передает Sport24.
«Вы рабы у шлюхи Федуна», — скандируют фанаты красно-синих.
Также болельщики армейцев вывесили баннер с изображением жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.
«Она все видит», — гласит подпись к баннеру.
После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший десять очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства. Армейцы опережают красно-белых по дополнительным показателям.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее пресс-служба московского ЦСКА анонсировал дерби со «Спартаком» в стиле фильма «Дюна».