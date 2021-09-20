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Депутат Свищев обвинил Федерацию волейбола Украины в разжигании розни с Россией

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Федор Успенский/ «Спорт-Экспресс»

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев прокомментировал «Газете.Ru» слова волейболиста сборной Украины Дмитрия Теременко, который выразил недовольство тем, что Федерация волейбола Украины пообещала крупную премию за победу над командой России в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

По словам Теременко, обещанные 10 млн гривен (2,7 млн рублей) подняли мотивацию россиян и сбили с настроя молодых украинцев. «Нельзя хвастаться деньгами, пока ты не победил. Громкие лозунги ни к чему хорошему не приводят», — сказал украинский волейболист в интервью «Комсомольской правде в Украине».

«Слова украинского волейболиста совершенно верны. Во-первых, я считаю подобные действия федерации разжиганием межнациональной розни и ненависти между нашими странами. Почему украинских игроков мотивируют именно за победу над Россией, а не другими странами? Какие-то спонсоры вправе это делать, но это выглядит некорректно. Это извращенный подход к мотивации спортсменов, такие вещи просто недопустимы. Это неправильный подход, и итоговый результат это подтвердил (Россия одержала победу со счетом 3:0. — «Газета.Ru»).

Россия — одна из сильнейших команд мира, уровень Украины заметно ниже, поэтому обыграть нас — это все равно что обыграть марсиан. Даже за огромные деньги нельзя прыгнуть через себя. К сожалению, недальновидные спортивные функционеры принимают такие решения и демотивируют своих же игроков.

Если стоит вопрос премиальных за победу на чемпионате мира, чемпионате Европы, Олимпийских играх, каком-то другом турнире, тогда это уместно, но не за победу над какой-то конкретной сборной нужно награждать. Нельзя побеждать кого-то, кто принадлежит к какому-то другому вероисповеданию, другой национальности, имеет паспорт другого государства или иной цвет кожи. Такие вещи недопустимы. Почему опять молчит Международная федерация волейбола? Непонятно. Вот такие вещи надо пресекать», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась о миллионах, обещанных украинцам за победу над Россией на Евро по волейболу.

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