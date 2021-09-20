Депутат Свищев обвинил Федерацию волейбола Украины в разжигании розни с Россией

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев прокомментировал «Газете.Ru» слова волейболиста сборной Украины Дмитрия Теременко, который выразил недовольство тем, что Федерация волейбола Украины пообещала крупную премию за победу над командой России в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

По словам Теременко, обещанные 10 млн гривен (2,7 млн рублей) подняли мотивацию россиян и сбили с настроя молодых украинцев. «Нельзя хвастаться деньгами, пока ты не победил. Громкие лозунги ни к чему хорошему не приводят», — сказал украинский волейболист в интервью «Комсомольской правде в Украине».

«Слова украинского волейболиста совершенно верны. Во-первых, я считаю подобные действия федерации разжиганием межнациональной розни и ненависти между нашими странами. Почему украинских игроков мотивируют именно за победу над Россией, а не другими странами? Какие-то спонсоры вправе это делать, но это выглядит некорректно. Это извращенный подход к мотивации спортсменов, такие вещи просто недопустимы. Это неправильный подход, и итоговый результат это подтвердил (Россия одержала победу со счетом 3:0. — «Газета.Ru»).

Россия — одна из сильнейших команд мира, уровень Украины заметно ниже, поэтому обыграть нас — это все равно что обыграть марсиан. Даже за огромные деньги нельзя прыгнуть через себя. К сожалению, недальновидные спортивные функционеры принимают такие решения и демотивируют своих же игроков.

Если стоит вопрос премиальных за победу на чемпионате мира, чемпионате Европы, Олимпийских играх, каком-то другом турнире, тогда это уместно, но не за победу над какой-то конкретной сборной нужно награждать. Нельзя побеждать кого-то, кто принадлежит к какому-то другому вероисповеданию, другой национальности, имеет паспорт другого государства или иной цвет кожи. Такие вещи недопустимы. Почему опять молчит Международная федерация волейбола? Непонятно. Вот такие вещи надо пресекать», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась о миллионах, обещанных украинцам за победу над Россией на Евро по волейболу.