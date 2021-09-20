Форвард ЦСКА Заболотный назвал «Спартак» командой-раздражителем

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России против столичного «Спартака».

«Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что «Спартак» — отличная команда, команда-раздражитель. В первую очередь я уважаю соперника и понимаю, что будет нелегкая игра — и в плане футбола, и касательно того, как ее воспринимают болельщики обеих команд», — приводит слова Заболотного пресс-служба армейцев в Twitter.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 20 сентября на домашней арене армейского клуба. Главным судьей центрального матча восьмого тура чемпионата страны назначен Сергей Карасев. Помогать Карасеву будут боковые арбитры Максим Гаврилин и Алексей Лунев. Резервный рефери — Павел Шадыханов. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Виталий Мешков, его ассистентом назначен Дмитрий Мосякин.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.30 мск.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший десять очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства. Армейцы опережают красно-белых по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что ЦСКА анонсировал дерби со «Спартаком» в стиле фильма «Дюна».