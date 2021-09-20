Генменеджер «Миннесоты» разочарован ситуацией с контрактом Капризова

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что разочарован ситуацией с контрактом форварда Кирилла Капризова.

«Я разочарован тем, что мы до сих пор не заключили с Капризовым контракт, но мы не единственный клуб, который оказался в подобной ситуации. Тренировочный лагерь начнется на следующей неделе. И когда он начнется, мы сосредоточимся на тех ребятах, которые у нас есть. Такое случается постоянно, но нам остается просто двигаться вперед», — приводит слова Герина журналист The Athletic Майкл Руссо в Twitter.

Guerin on Kaprizov: "I'm disappointed that we don't have him signed, but we are not the only team in this situation. Training camp starts next week. And when that starts, we're gonna focus on the guys we have there. This happens all the time, but we'll just move ahead." #mnwild — Michael Russo (@RussoHockey) September 19, 2021

Российский форвард был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года. Сейчас форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен заявил, что Капризов является важным игроком для команды.