Экс-игрок сборной Италии Матерацци рассказал о конфликте с Зиданом на ЧМ-2006

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал о конфликте с экс-хавбеком национальной команды Франции Зинедином Зиданом в финальном матче чемпионата мира — 2006.

«В том матче я часто придерживал его за футболку, и он сказал, что если она мне нужна, то я могу забрать ее после игры, на что я ответил, что лучше предпочел бы его сестру.

Я очень разозлился из-за того, что Зидана поддерживали все французы, а мои соотечественники, итальянцы, осуждали меня за этот поступок. Они должны были целовать землю, по которой я ходил.

Я забил важнейший мяч в финале мирового первенства и выключил из игры их лидера. Однако вместо благодарности получил только поток критики», – приводит слова итальянца YouTube-канал

«Невиданный футбол».

9 июля в финале чемпионата мира-2006 произошел инцидент между Зиданом и Марко Матерацци. Тогда итальянец спровоцировал француза, который ударил соперника головой в грудь и был удален.

Встреча завершилась победой Италии (1:1, пен. — 5:3). Это был последний матч в карьере Зидана.

Ранее Марко Матерацци ответил на вопрос о потенциальной работе в столичном «Спартаке».