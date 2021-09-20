Экс-форвард сборной Франции Анри: меня не удивила реакция Месси на свою замену

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о реакции форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси на свою замену в матче шестого тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).

Напомним, Месси после замены на 76-й минуте отказался пожать руку наставнику парижан.

«Меня не удивила реакция Месси. Возможно, он не хотел уходить. Мы не в курсе, что они говорили друг другу. Давайте не будем начинать споры.

Месси, конечно, хотел остаться на поле для того, чтобы забить. Но это придет. Даже лучшему футболисту в мире нужно время для адаптации», — цитирует француза Footmercato.

Напомним, на 54-й минуте счет открыл полузащитник «Лиона» Лукас Пакета. Вскоре Неймар сравнял счет, реализовав пенальти. В добавленное ко второму тайму время вышедший на замену аргентинец Мауро Икарди вырвал победу для парижского клуба, забив ударом головой.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал, почему решил заменить аргентинского нападающего Лионеля Месси по ходу матча с «Лионом».