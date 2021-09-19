Роналду эмоционально прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Вест Хэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после победы в матче пятого тура Английской премьер-лиги над «Вест Хэмом» (2:1) опубликовал мотивационный пост в Instagram.

«Каждая игра в премьер-лиге — это всегда потрясающая борьба за три очка. Сегодня мы получили представление обо всех препятствиях, которые мы встретим на нашем пути, но мы должны сосредоточиться на наших целях. Вместе! Сильные! Сконцентрированы! Вперед, «дьяволы»!» — написал Роналду.

Напомним, счет открыл полузащитник лондонцев Мохамед Саид Бенрахма на 30-й минуте. Уже через пять минут нападающий «МЮ» Криштиану Роналду сравнял счет на табло. В самой концовке встречи полузащитник Джесси Лингард вырвал победу для «Манчестера». «Вест Хэм» имел возможность сыграть вничью с «Юнайтед», но Марк Нобл не сумел реализовать пенальти на 90+5.

После пяти туров команда Уле Гуннара Сульшера делит первую строчку турнирной таблицы АПЛ с «Ливерпулем», имея в активе 13 очков.

Ранее стало известно, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа впервые за семь лет отразил пенальти.