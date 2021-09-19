Украинская биатлонистка — об ОИ в Сочи: на финише вспомнила о Майдане

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная, говоря о своем победном выступлении на Олимпийских играх в Сочи, рассказала, как на нее заезд повлияли события на Майдане. Слова биатлонистки передает Tribuna.com.

Спортсменка заявила, что во время соревнований ей было сложно абстрагироваться от того, что происходит на ее родине. По ей словам, через месяц после выезда из Украины, она не понимала, сможет ли вернуться обратно.

«Выходя на старт, нам пришлось поставить точку на всех эмоциях, переживаниях – отставить это на завтра и сделать свою работу. Единственное место, когда я дала себе слабину и вспомнила о том, что происходит на Майдане, – это было на финишном круге, когда у меня уже заканчивались силы. Понимала, что на Майдане за наше будущее гибнут люди, гибнут за наше будущее, – и неужели я сейчас сдамся?» – сказала Пидгрушная.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи в женской эстафете победу одержала команда Украины, в состав которой входили Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная.

Ранее Украина оспорила дисквалификацию и отодвинула Россию на восьмое место в эстафете.