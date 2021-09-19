Гол Захаряна помог «Динамо» обыграть «Сочи» и продолжить борьбу за чемпионство

Московское «Динамо» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги одержало победу над футбольным клубом «Сочи» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 12-й минуте забил 18-летний динамовский полузащитник Арсен Захарян.

Также мяч полузащитника московского клуба Николы Моро был отменен из-за офсайда на 70-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков. Отметим, что московский клуб отстает от «Зенита» всего на один балл.

«Сочи» располагается на третьем месте, набрав 15 очков.

В следующем туре РПЛ «Динамо» примет на своем поле казанский «Рубин» 26 сентября. В этот же день «Сочи» в гостях сыграет с «Краснодаром».

Россия. РПЛ. 8-й тур

«Сочи» — «Динамо» — 0:1

Голы: 0:1 — Захарян, 12.

Ранее «Челси» в матче пятого тура Английской премьер-лиги уверенно обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:0.