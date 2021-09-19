Партнер Кокорина попал в больницу после столкновения со штангой

Полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли в матче четвертого тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:1) столкнулся грудью со штангой, после чего провел ночь в больнице. Об этом сообщает Football Italia.
Футболисту сделали рентген, который показал отсутствие перелома ребер. Его участие в ближайшем матче с миланским «Интером» остается под вопросом.
В нынешнем сезоне Серии А Кастровилли провел за «Фиорентину» четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.
За сборную Италии Кастровилли сыграл три матча, в которых не отметился результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в €20 млн.
Ранее сайт FiorentinaNews.com раскритиковал российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина после матча против «Дженоа» (2:1).