Вратарь «Манчестер Юнайтед» отразил пенальти в АПЛ впервые за семь лет

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа впервые за семь лет отразил пенальти. Об этом сообщает Sky Sports Statto.

В добавленное время матча пятого тура Английской премьер-лиги «Вест Хэм» имел возможность сыграть вничью с «Манчестером», но Марк Нобл не сумел реализовать пенальти на 90+5.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Манчестера».

Де Хеа отбил 11-метровый в матче АПЛ впервые с октября 2014 года.

Последний раз испанец отражал пенальти в исполнении нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в 1/2 финала Кубка Англии на «Уэмбли».

После пяти туров команда Уле Гуннара Сульшера делит первую строчку турнирной таблицы АПЛ с «Ливерпулем», имея в активе 13 очков.

В следующем матче АПЛ клуб из Манчестера встретится с «Астон Виллой» 25 сентября.

Ранее белорусский судья дал четыре пенальти в первом тайме матча Лиги чемпионов.