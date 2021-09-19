Почетный президент РФС — о забитом мяче Головина: аплодировать пока рано

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, комментируя забитый мяч полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Ниццы» (2:2), заявил, что рад за российского футболиста, но аплодировать ему пока рано. Слова Колоскова передает «Спорт-Экспресс».

«Головин туда и поехал, чтобы забивать. Я рад за него, но аплодировать пока рано. Головин играет в каждом матче. Тренер говорит о том, что он очень важная фигура «Монако». И в сборной мы видим, что Головин сильнее всех. Александр сегодня наша гордость», — сказал Колосков.

После пяти туров Лиги 1 «Ницца», набравшая десять очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Монако» с пятью баллами располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Ницца» на выезде встретится с «Лорьяном», а «Монако» примет «Сент-Этьен».

Ранее главный тренер «Монако» Нико Ковач заявил, что с полузащитником монегасков Александром Головиным лицо команды становится другим.