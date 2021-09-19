Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Совфеде оценили идею Памфиловой о каникулах в школах на время... 18:24
Лоза ответил на предложение монахини Васильевой послать интеллигенцию в шахты 18:15
Беременная женщина и подросток находились в рухнувшем в пропасть в Крыму... 18:09
Экс-адвоката Цымбалюк-Романовской избили в Подмосковье 18:05
В ЦИК предложили идею каникул в школах на время выборов 17:49
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о предстоящем матче ЦСКА... 17:49
На Украине допустили размещение «Железного купола» на линии соприкосновения... 17:47
На острове Пальма в Испании произошло извержение вулкана 17:47
Навальный не сможет проголосовать на выборах 17:42
ЦРУ предупредило о детях в районе удара американского дрона в Кабуле... 17:29
Бесплатная ставка 1000 р.

Почетный президент РФС — о забитом мяче Головина: аплодировать пока рано

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, комментируя забитый мяч полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Ниццы» (2:2), заявил, что рад за российского футболиста, но аплодировать ему пока рано. Слова Колоскова передает «Спорт-Экспресс».

«Головин туда и поехал, чтобы забивать. Я рад за него, но аплодировать пока рано. Головин играет в каждом матче. Тренер говорит о том, что он очень важная фигура «Монако». И в сборной мы видим, что Головин сильнее всех. Александр сегодня наша гордость», — сказал Колосков.

После пяти туров Лиги 1 «Ницца», набравшая десять очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Монако» с пятью баллами располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Ницца» на выезде встретится с «Лорьяном», а «Монако» примет «Сент-Этьен».

Ранее главный тренер «Монако» Нико Ковач заявил, что с полузащитником монегасков Александром Головиным лицо команды становится другим.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Выборы в России. LIVE
Главные новости финального дня голосования — 2021. Онлайн
«Обстрел Крыма сделает выдуманную Киевом войну реальной»
Зачем Украина проводит учения морской авиации на границах с Россией
Робот-убийца «Моссада» против «отца иранской ядерной программы»
NYT нашла подтверждение наиболее фантастической версии убийства Фахризаде
В Китае оценили план Украины по минированию Черного моря
Макрон отменил визит в Берн из-за отказа Швейцарии от покупки французских истребителей
В Москву придет сильнейший за 73 года дождь
Блокадники получат выплаты в сентябре
Новости и материалы
В Совфеде оценили идею Памфиловой о каникулах в школах на время выборов
Лоза ответил на предложение монахини Васильевой послать интеллигенцию в шахты
Беременная женщина и подросток находились в рухнувшем в пропасть в Крыму автомобиле
Экс-адвоката Цымбалюк-Романовской избили в Подмосковье
В ЦИК предложили идею каникул в школах на время выборов
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о предстоящем матче ЦСКА — «Спартак»
На Украине допустили размещение «Железного купола» на линии соприкосновения с Донбассом
На острове Пальма в Испании произошло извержение вулкана
Навальный не сможет проголосовать на выборах
ЦРУ предупредило о детях в районе удара американского дрона в Кабуле за секунды до атаки
Талибы* с гранатометами прокатились на лодках-лебедях в национальном парке Афганистана
Общая явка на выборах в Москве составила 43,3% на 15.00
Джигурда проведет бой с депутатом Милоновым
Экзитпол: Дегтярев лидирует на выборах губернатора Хабаровского края
У певицы Азизы обнаружили миллионный долг после свадьбы с молодым мужем
Роналду снова забил за «Манчестер Юнайтед»
ФСИН сообщила, что в колониях за время пандемии от коронавируса умерли шесть человек
Водителям назвали средства самообороны, которые можно возить в машине
Все новости
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
В РАН вспомнили басню Крылова после полета корабля Илона Маска
«У меня Motorola ассоциируется с пейджерами»
Интервью главы Motorola в России — о дефиците, личном смартфоне и Мотороле из ДНР
«Это не влияет на вызов в сборную»: Карпин заявил о личном конфликте с Дзюбой
Главный тренер сборной России назвал Смолова лучшим нападающим страны
50 биткоинов за ребенка
Как Наташа Королева продавала свою яйцеклетку без ведома Тарзана
«Все больше маленьких детей попадают в больницу»
Врачи нескольких стран рассказали о новой эпидемии среди детей
Как приготовить идеальный стейк
Шефы поделились секретами выбора и приготовления мяса
Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»
Оставьте хотя бы борщ: почему суповой набор может исчезнуть
Эксперты предупреждают, что «борщевой набор» устарел и нуждается в замене
У летучих мышей в Лаосе нашли три особенных коронавируса
Ученые заявили о новом доказательстве природного происхождения COVID-19
Борьба с «девчачьими пистолетами» и культура отмены по-китайски
Как власти Китая учат молодежь ценностям социализма перед XX съездом
Торговцы, промышленники и саудиты. Названы богатейшие семьи Земли
Bloomberg составил рейтинг 25 самых состоятельных династий мира
«Наши десантники прыгали с парашютом в Арктике. США на это не способны»
Зачем Россия усиливает военное присутствие в арктической зоне
ОЗУ, УФР, Русь-Украина, Укрусь: как политики предлагают переименовать Украину
Советник офиса Зеленского придумал очередное название для Украины
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях