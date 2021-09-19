Батыршина: Винер-Усманова сделала Кузьминой «ответочку» за судейский скандал

Серебряный призер Олимпиады-1996 по художественной гимнастике, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина считает, что глава технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталья Кузьмина должна была пересмотреть оценки Дины Авериной за упражнение с лентой на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Экс-спортсменка считает, что руководительнице не стоило опасаться обвинений в ангажированности и критики со стороны международного спортивного сообщества.

«Я не говорю, что она была обязана пересмотреть оценки — а с другой стороны, почему бы и нет? Она как глава технического комитета и представитель России могла бы сделать все по-честному, а не испугаться, что на нее набросится весь мир.

Конечно, Ирина Александровна не могла это так оставить. Но эта ситуация все равно ничего не изменит. Она просто сделала Кузьминой такую «ответочку». Однако, по сути, это ничего не меняет.

И неизвестно, к лучшему ли, что теперь в техническом комитете не будет ни одного представителя России. Но Ирине Александровне виднее. Она же сказала, что если представитель России так поступил, какая разница, есть он там или нет?» — сказала Батыршина «Газете.Ru».

Кузьмина занимала пост главы технического комитета FIG, однако после Олимпийских игр — 2020 в Токио президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что организация отзовет ее кандидатуру.

Таким образом Винер-Усманова отреагировала на судейский скандал на Играх в Токио. Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.

Ранее сообщалось, что Россия сняла Кузьмину с выборов FIG после скандального судейства на Олимпиаде.