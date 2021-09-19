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В Италии Миранчука признали одним из худших игроков матча «Салернитана» — «Аталанта»

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Global Look Press

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport признало полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука одним из худших игроком матча четвертого тура чемпионата Италии против «Салернитаны».

Встреча, прошедшая в Салерно, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Бергамо. Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве игры. Он получил за матч 4,5 балла. Такую же оценку получили полузащитники Руслан Малиновский и Марио Пашалич.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также он отметился голевой передачей во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:2).

Ранее бывший футболист сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что Миранчуку стоит задуматься о переходе в другую команду.

Экс-игрок национальной команды отметил, что хавбек стал чаще появляться в стартовом составе итальянского клуба, однако ему не получается реализовать себя.

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Футбол. Чемпионат Италии
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