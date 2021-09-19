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Капитан «Миннесоты» рассказал о важности Капризова для команды

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Официальный сайт НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Джаред Сперджен заявил, что форвард Кирилл Капризов является важным игроком для команды.

«Трудно найти таких парней, которые могут использовать каждый возникающий у них шанс. У меня есть чувство, что в прошлом сезоне многие наши ребята питались уверенностью, которая исходила от Капризова, перенимали его трудовую этику, которую он показывал на тренировках», — приводит слова Сперджена официальный сайт лиги.

Российский форвард был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года. Сейчас форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал, как проходят переговоры о новом контракте с Капризовым.

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