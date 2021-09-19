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Олимпийская чемпионка Шишкина посмеялась над тренировками российских футболистов

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина после разговора с главным тренером футбольной сборной Валерием Карпиным поделилась мнением о тренировках российских футболистов.

Спортсменка отметила, что предложила наставнику национальной команды тренировать спортсменов по 10-11 часов ежедневно, как в синхронном плавании.

«Но это, увы, никак не получится, что вытекает из ответов Карпина. Игроки не привыкли столько работать, а если дать им такие нагрузки, то они просто травмируются и толку от них не будет никакого.

Когда я услышала про двухчасовые занятия футболистов, мне стало смешно. Но Валерий Георгиевич мог бы тренировать парней и по шесть часов — по нему видно, что он фанат своего дела и хочет добиться результата», — цитирует Шишкину «Спорт-Экспресс».

Синхронистка отметила, что пока футболисты не готовы к таким тренировкам.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Шишкина прокомментировала чемпионство сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу.

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Футбол. Чемпионат России
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