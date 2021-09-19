Волейболист Спиридонов: нас поляки ненавидят

Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал оскорбительные кричалки фанатов «Спартака» в адрес польской «Легии» во время матча Лиги Европы, передает «Спорт-Экспресс».

«Правильно делали болельщики, что кричали это. Поляки нас ненавидят, и уже не первый год. Я сам играл в Польше в 2014 году на чемпионате мира, где наш гимн освистывали польские фанаты. Никакого уважения не должно быть к Польше», — сказал Спиридонов.

Встреча между «Спартаком» и «Легией», прошедшая в Москве 15 сентября, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил Лирим Кастрати.

В следующем туре Лиги Европы красно-белые на выезде встретятся с итальянским «Наполи».

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о поражении московского «Спартака» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии».