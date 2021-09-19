Теннисист Беккер раскритиковал СМИ за реакцию на победу Медведева на US Open

Немецкий теннисист Борис Беккер раскритиковал СМИ за реакцию на победу россиянина Даниила Медведева на US Open. Об этом передает Eurosport.de.

«В СМИ писали, что Медведев выиграл у Джоковича в самый неподходящий момент. Иногда нужно задаваться вопросом, а правильно ли так говорить? Нужно говорить о том, что Даниил проиграл всего один сет в семи матчах и превзошёл по уровню всех своих соперников, включая Джоковича», — сказал Беккер.

Из-за поражения от Медведева, сербский теннисист не смог установить знаковое достижение, выиграв все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год. У Джоковича на момент игры с россиянином было три победы и он был в шаге от того, чтобы сделать то, что в мужском теннисе никому не удавалось сделать начиная с 1969 года, когда четыре титула за год выиграл австралиец Род Лейвер.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от финального матча US Open, в котором россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича.