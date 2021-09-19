Экс-игрок ЦСКА поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

Экс-игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», передает Metaratings.ru.

«В таких играх, как дерби, не бывает фаворитов. Обе команды находятся не в лучшей форме и занимают места в середине турнирной таблице. Думаю, мы увидим очень серьезную борьбу двух команд за 3 очка», — сказал Ярошик.

Встреча пройдет 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав десять очков. ЦСКА располагается на девятой строчке, отставая от красно-белых по дополнительным показателям.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мыслями о возможной отставке тренера московского «Спартака» Руя Витории.