Казанский рассказал, почему решил уйти с «Матч ТВ»

Ведущий и комментатор Денис Казанский рассказал, говоря в эфире Youtube-канала «Фабрика футбола» о том, почему принял решение уйти с «Матч ТВ», заявил, «что с каждым выпуском программа «Все на Матч», которую он вел, становилась все менее спортивной».

Казанский заявил, что его друзья заранее не знали о его уходе с канала. По словам комментатора, решение об уходе было спонтанным. Казанский отметил, что если бы он только комментировал, то взял бы отпуск, но так как он работает в кадре, принял решение покинуть телеканал.

«Мое представление о том, как должны развиваться я и канал, у нас с «Матч ТВ» расходится. У канала своя политика, и это совершенно нормально.

У нас разный взгляд на вещи. Чтобы не смотреть и поплевываться, было бы честно уйти. Я всегда был честен перед собой и зрителями. С каждым выпуском программа «Все на Матч», которую я вел, становилась все менее спортивной. Мне обидно, что самым ярким эфиром ЕВРО-2020 стала студия с Ольгой Бузовой. Но это не мое, не вижу в этом стратегического развития», — сказал Казанский.

Напомним, Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал личным делом решение Казанского уйти с «Матч ТВ» из-за Бузовой.