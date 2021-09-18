«Интер» разгромно победил «Болонью» в матче чемпионата Италии

Миланский «Интер» разгромил «Болонью» в матче четвертого тура чемпионата Италии со счетом 6:1.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес, Милан Шкриньяр, Николо Барелла, Матиас Весино, Эдин Джеко (дубль). Единственный мяч гостей забил Артур Теате.

После четырех туров «Интер» занимает первое место в чемпионате Италии, имея в своем активе 10 очков. «Болонья» располагается на седьмой строчке, набрав семь очков.

В следующем матче миланский клуб сыграет с «Фиорентиной, а «Болонья» встретится с «Дженоа».

«Интер» является действующим чемпионом Италии.

Серия А

Четвертый тур

«Интер» — «Болонья» — 6:1

Голы: 1:0 — Мартинес (6), 2:0 — Шкриньяр (30), 3:0 — Барелла (34), 4:0 — Весино (54), 5:0 — Джеко (63), 6:0 — Джеко (68), 6:1 — Теате (86).

Ранее мюнхенская «Бавария» в матче пятого тура чемпионата Германии разгромила «Бохум» со счетом 7:0.