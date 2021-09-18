Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу.

Сборная России обыграла Гватемалу со счетом 4:1 и с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу.

В составе российской команды отличились Андрей Афанасьев, Янар Асадов, Сергей Абрамов и Артем Антошкин.

После трех матчей на мундиале сборная России заняла первое место в группе B, набрав девять очков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мини-футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Россия — Гватемала — 4:1 (3:0, 1:1)

Голы: Андрей Афанасьев, 2 (1:0); Янар Асадов, 10 (2:0); Сергей Абрамов, 14 (3:0); Альварадо, 25 (3:1); Артем Антошкин, 27 (4:1).

Чемпионат мира по мини-футболу проходит в Литве. Турнир начался 12 сентября, а финальная игра пройдет 3 октября. В турнире принимают участие 24 сборных. Чемпионат мира проходит на трех стадионов.

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