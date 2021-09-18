Стало известно, почему Федун не продал «Спартак» известному бизнесмену

Бизнесмен Петр Авен несколько лет назад не смог договориться с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о покупке клуба из-за высокой стоимости. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источника, который занимался оценкой московского клуба.

По информации источника, Федун хотел продать «Спартак» сразу после строительства стадиона. Авен изъявил желание приобрести клуб вместе со стадионом, но цена, которую назвал Федун, не устроила предпринимателя.

«Федун просил — условно — десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион — ок. Но за клуб — рубль. Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Федун оценивал команду в астрономическую сумму, и Авен нанял компанию Pricewaterhouse, чтобы убедиться в неадекватности оценки. Мы показали, что она неадекватная, и на этом все закончилось», — сказал источник.

Стоит отметить, что Авен является давним болельщиком «Спартака». На данный момент московский клуб принадлежит Леониду Федуну, который купил контрольный пакет акций красно-белых еще в 2003 году. С тех пор «гладиаторы» единожды становились чемпионами и обладателями Суперкубка России.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о ситуации в столичном клубе после поражения от варшавской «Легии» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.