Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно, почему Федун не продал «Спартак» известному бизнесмену 19:34
Актриса Васильева сравнила русскую интеллигенцию с «сатанинским началом» 19:26
Французский канатоходец прошел 670 метров по канату между Эйфелевой башней и... 19:23
Лингвист объяснил, почему нельзя выучить иностранные языки по Евангелию 19:15
Захарова отвергла возможность отмены закона об иноагентах из-за давления Запада 19:06
Диетолог рассказал, как избавиться от жира на животе 18:53
Бывший президент «Спартака»: Кокорину без разницы играет он или нет, главное —... 18:43
Депутат Европарламента пригрозил «Северному потоку — 2» превращением... 18:36
Почетный президент РФС назвал игрока, на которого стоит обратить внимание Карпину 18:33
СБУ и МВД Украины провели учения на границе с Россией 18:31
Бесплатная ставка 1000 р.

«Бавария» забила семь безответных голов в матче Бундеслиги

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Мюнхенская «Бавария» в матче пятого тура чемпионата Германии разгромила «Бохум» со счетом 7:0.

В составе победителей отличились Лерой Сане, Йозуа Киммих (дубль), Серж Гнабри, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Роберт Левандовский.

После пяти туров Бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 13 очками. За пять матчей мюнхенский клуб забил 20 мячей, пропустив при этом только четыре.

«Бохум» располагается на 17 месте,имея в своем активе три очка.

В следующем матче «Бавария» встретится с командой «Гройтер Фюрт». «Бохум» в следующем туре сыграет со «Штутгартом».

Бундеслига
Пятый тур
«Бавария» — «Бохум» — 7:0
Голы: 1:0 — Сане (17), 2:0 — Киммих (27), 3:0 — Гнабри (32), 4:0 — Лампропулос, автогол (43), 5:0 — Левандовский (61), 6:0 — Киммих (65), 7:0 — Шупо-Мотинг (79).

Ранее бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Наши десантники прыгали с парашютом в Арктике. США на это не способны»
Зачем Россия усиливает военное присутствие в арктической зоне
«В фильме присутствует сцена провокационного содержания»
В Минкульте объяснили запрет на прокат «Искушения» Пола Верховена
ОЗУ, УФР, Русь-Украина, Укрусь: как политики предлагают переименовать Украину
Советник офиса Зеленского придумал очередное название для Украины
National Interest: США догоняют Россию в разработке гиперзвукового оружия
Лингвист объяснил, почему нельзя выучить иностранные языки по Евангелию
СБУ и МВД Украины провели учения на границе с Россией
Песков объяснил недельное отставание часов Путина в день голосования
Новости и материалы
Стало известно, почему Федун не продал «Спартак» известному бизнесмену
Актриса Васильева сравнила русскую интеллигенцию с «сатанинским началом»
Французский канатоходец прошел 670 метров по канату между Эйфелевой башней и театром
Захарова отвергла возможность отмены закона об иноагентах из-за давления Запада
Диетолог рассказал, как избавиться от жира на животе
Бывший президент «Спартака»: Кокорину без разницы играет он или нет, главное — платят
Депутат Европарламента пригрозил «Северному потоку — 2» превращением в руины
Почетный президент РФС назвал игрока, на которого стоит обратить внимание Карпину
Захарова — о реакции западных СМИ на ролик в поддержку олимпийцев: собаки лают, караван идет
Британский дипломат предупредил о наказании для Лондона за срыв сделки по подлодкам
Эксперты рассказали о дополнительных выплатах российским пенсионерам в октябре
В РПЦ предложили осваивать иностранные языки по Евангелию
Емельяненко — о встрече с хейтером: у него коленки поджались, присел и обмочился
Эксперты доказали подделку подписи жены Баталова на документах фонда
Блогер Mellstroy отработает менеджером по закупкам за избиение модели Алены Ефремовой
На Украине рассказали, что уничтожает химическую промышленность в стране
Захарова раскритиковала американцев за призывы к бойкоту Олимпиады-2022
Прокуратура в Батайске начала проверку после попытки нападения мужчины с ножом на детей
Все новости
Терраса на крыше и окно в ванной. Россияне ищут необычное жилье
Застройщики рассказали о новых запросах покупателей недвижимости
«Циничный геноцид»: в России осудили бойню на Фарерах
Россиян призвали отказаться от датских товаров из-за убийства 1500 дельфинов
С Путиным и енотом: как россияне голосовали в первый день выборов
В ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию
Два рекорда мира при прокате на тройку: Акатьева стала сильнейшей на этапе Гран-при
Фигуристка Акатьева выиграла этап юниорского Гран-при в Красноярске
В России растет число заболевших COVID-19. С чем это связано
В России впервые с августа выявили более 20 тысяч случаев коронавируса
Дело о налогах: о чем Тиньков договорился с США
Минюст США и Олег Тиньков пришли к соглашению
Живая легенда оперы: Анне Нетребко — 50
Автосервис, стекловата и похоронное бюро: чем надушиться, чтобы удивить на свидании
Зачем именитые парфюмерные бренды создают странные ароматы
Пулевые ранения и взрыв: почему гибель генсека ООН Дага Хаммаршёльда остается тайной
60 лет назад в авиакатастрофе в Африке погиб генсек ООН Даг Хаммаршёльд
«Давайте смотреть в будущее»: США просят Украину забыть о «Северном потоке — 2»
В Госдепе посоветовали Киеву заниматься развитием своей энергетики
«Многие хотят бросить пить, но не умеют обращаться за помощью»
Нарколог Лазарев предложил перенести точки продажи алкоголя за пределы городов
Три взрыва в один день. Террористы атаковали Афганистан
При взрывах в Кабуле пострадали два человека
Субмариновый кризис: Франция отозвала послов из США и Австралии
Госдеп США выразил сожаление в связи с отзывом посла Франции из Вашингтона
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях