«Бавария» забила семь безответных голов в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» в матче пятого тура чемпионата Германии разгромила «Бохум» со счетом 7:0.

В составе победителей отличились Лерой Сане, Йозуа Киммих (дубль), Серж Гнабри, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Роберт Левандовский.

После пяти туров Бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 13 очками. За пять матчей мюнхенский клуб забил 20 мячей, пропустив при этом только четыре.

«Бохум» располагается на 17 месте,имея в своем активе три очка.

В следующем матче «Бавария» встретится с командой «Гройтер Фюрт». «Бохум» в следующем туре сыграет со «Штутгартом».

Бундеслига

Пятый тур

«Бавария» — «Бохум» — 7:0

Голы: 1:0 — Сане (17), 2:0 — Киммих (27), 3:0 — Гнабри (32), 4:0 — Лампропулос, автогол (43), 5:0 — Левандовский (61), 6:0 — Киммих (65), 7:0 — Шупо-Мотинг (79).

Ранее бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны».