Российский футбольный клуб проведет переговоры с Хабибом

Российский футбольный клуб «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов рассказал, что команда может подписать зимой контракт с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

«Оставили вопрос на зиму. Он знает, что мы надеемся и ждем его. Последнее слово за ним. Если он решит, то заявим — место для него есть. Он в курсе, что мы играем 22-го числа с «Уфой». Если ему график позволит, может быть, приедет», — сказал Лахиялов.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее американский блогер Джейк Пол рассказал, что он готов подраться с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.