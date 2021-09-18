Мостовой рассказал, в каком случае Виторию уволят из «Спартака»

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мыслями о возможной отставке тренера московского «Спартака» Руя Витории, передает «Спорт день за днем».

«На данный момент вряд ли. Только если «Спартак» проиграет ЦСКА, тогда руководство пойдет на крайние меры. Если «Спартак» одолеет ЦСКА, то не уйдет вовсе», — сказал Мостовой.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Ранее российский миллиардер Леонид Богуславский рассказал о том, что он хотел стать инвестором «Спартака».

«У нас с моим другом были мысли насчет «Спартака». Несколько лет назад мы даже делали подход к весу. С разрешения владельца заказали финансовый аудит клуба. Но

оказалось, что владелец не собирается никого туда пускать», — сказал Богуславский.