Колосков считает, что легионеры ослабляют российский чемпионат

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о легионерах в российском футболе, передает News.ru.

«Чем больше легионеров — тем хуже мы играем. Было шесть легионеров — более-менее куда-то выходили. Стало семь — никто и никуда не вышел. Стало восемь — из 26 игр проиграли 25. Вот и все», — сказал Колосков.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о лимите на легионеров.