Экс-игрок сборной Франции призвал белых футболистов бороться с расизмом

Бывший игрок сборной Франции Лилиан Тюрам призвал белых футболистов бороться с расизмом, передает La Gazzetta dello Sport.

«Белые футболисты играют важную роль, они должны сделать так, чтобы их голоса услышали. Игрок, у которого не белый цвет кожи, вынужден выйти за рамки, чтобы быть в топе. Футбол — это политика, экономика и капитализм», — сказал Тюрам.

Движение Black Lives Matter (BLM), участники которого преклоняют колено в знак борьбы с расизмом, возникло после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда в мае прошлого года. Сторонники движения аргументируют свою позицию борьбой с расизмом. Противники BLM указывают на то, что каждый человек имеет право выбирать, вставать ему на колено или нет, а также напоминают, что Флойд несколько раз был арестован за кражу и хранение наркотиков, а его гибель произошла во время ареста за использование поддельных денежных знаков.

Ранее бывший футболист лондонского «Челси» Демба Ба ответил на вопрос о своем отношении к тому, что некоторые игроки «Зенита» не преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов против «Челси».