Российский миллиардер хотел стать инвестором «Спартака»

Российский миллиардер Леонид Богуславский рассказал о том, что он хотел стать инвестором «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

«У нас с моим другом были мысли насчет «Спартака». Несколько лет назад мы даже делали подход к весу. С разрешения владельца заказали финансовый аудит клуба. Но

оказалось, что владелец не собирается никого туда пускать», — сказал Богуславский.

Также Богуславский отметил, что футбольная экономика в России не работает для инвестора.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Ранее экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о ситуации в столичном клубе после поражения от варшавской «Легии» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.