Теннисистка Павлюченкова призналась, что ей было жалко Джоковича

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от финального матча US Open, в котором россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4), передает Eurosport.

«Тронули ли слезы Джоковича? На самом деле да. При этом абсолютно не имеет значения, симпатия у меня к Новаку или нет. Никогда не думала, что скажу, что мне жалко его», — сказала Павлюченкова.

Из-за поражения от Медведева, сербский теннисист не смог установить знаковое достижение, выиграв все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год. У Джоковича на момент игры с россиянином было три победы и он был в шаге от того, чтобы сделать то, что в мужском теннисе никому не удавалось сделать начиная с 1969 года, когда четыре титула за год выиграл австралиец Род Лейвер.

Ранее теннисист Даниил Медведев рассказал о своих эмоциях после поздравления президента России Владимира Путина с победой в US Open.