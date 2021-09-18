Экс-одноклубник Роналду сравнил Месси и Неймара с португальцем

Бывший игрок лиссабонского «Спортинга» Родриго Фабри вспомнил совместные тренировочные занятия в клубе с Криштиану Роналду. На тот момент будущему пятикратному обладателю «Золотого мяча» было 15 лет.

«Когда я был в «Спортинге», мы тренировались с молодежью. Роналду тренировался с нами. Он был очень молод, проявлял качество, однако он не привлек моего внимания до такой степени, чтобы сказать: «Этот мальчик будет лучшим в мире».

Когда вы смотрите на Неймара или Месси, то понимаете, что их уровень удивителен, при этом им не нужно быть функционально готовыми на 100 процентов, чтобы достойно заниматься своей профессией. А Роналду, несмотря на свою отточенную технику, держит себя в отличной физической форме и никогда не упускает этот аспект, — цитирует Фабри UOL.

Ранее бывший защитник и капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что возвращение Роналду может стать проблемой для «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.