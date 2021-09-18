Форвард «Торпедо«Лебеденко: люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе

Форвард московского «Торпедо» Игорь Лебеденко дал совет молодым российским футболистам.

«Советую молодым игрокам уезжать — через Польшу, Словению, Чехию. Люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе. Не просто же так, мы все ниже падаем в рейтинге.

До сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увез в Европу — пусть и через небольшую команду», — приводит слова 38-летнего нападающего Sport24.

Лебеденко — воспитанник «Торпедо». За свою карьеру выступал за московский «Локомотив», подмосковный «Сатурн», «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» (тогда — «Терек»).

В прошлом сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) провел 36 матчей, забил десять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее Игорь Лебеденко, ранее выступавший за грозненский «Ахмат», рассказал о порядках в столице Чеченской Республики.